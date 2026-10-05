Natalia Alcocer y Pimpinela REVELAN quién podría tener el Legado de Kenny Avilés en La Granja VIP

Tras la salida de Kenny Avilés, han surgido dudas sobre a quién le pasará el Legado, haciendo que sea el nominado de la quinta semana en La Granja VIP. Ante eso, Natalia Alcocer y Pimpinela hablan sobre el tema, por un lado detallan la alegría de que Natalia haya quedado, aprovechando el momento para agradecer a todos los que votaron por ella.

De repente, la platica da un ligero cambio, ya que ambas cuestiona a quién escogerá Kenny, "La Vikinga" le coloca el apodo de "la viejilla betabel", al final detalla que posiblemente seleccione a Rafael Mercadante, debido a que supuestamente "no lo quiere".

¿Qué significa El Legado en La Granja VIP?

El Legado en La Granja VIP es el poder que obtienen los ex Granjero al momento de ser eliminado el domingo, por lo que el lunes al formar parte de La Gala tienen el poder de nominar directamente a uno de los Granjeros, dando las razones de su decisión y llevándolo a la Tabla de Nominados para estar en total riesgo el siguiente domingo.

Por ejemplo, tras la salida de La Coreañera y María Karunna, ambas dieron su Legado a Manelyk, siendo la primera en posicionarse en dos semanas seguidas; mientras que Carlos Trejo tras su salida seleccionó a Daniela "Bebeshita". Ahora será el turno de Kenny Avilés de usar su poder contra uno de los Granjeros, haciendo que además el seleccionado pierda la oportunidad de jugar para ser Capataz, hay que esperar para ver si los comentarios de Natalia Alcocer y Pimpinela se cumplen.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Recordemos que el domingo es un día crucial para los Granjeros nominados, ya que será eliminado todo aquel que no tenga muchos votos, poniéndolo en riesgo de ser eliminado del reality, ya no podrá obtener el jugos premio de dinero y el trofeo oficial.

Por eso, es importante que estés atento a la programación, ya que se anuncia en que momento se abren las votaciones para salvar a tus Granjeros favoritos. Cuando se anuncie, debes entrar a la página de Azteca UNO, para después ingresar a "La Granja VIP" y finalmente dar clic en la opción de "VOTAR", selecciona a tus preferidos.