Natalia Alcocer durante su tour de Medios de La Granja VIP Segunda Temporada: “Les voy a traer puro contenido bueno”
Moda, estilo y mucha energía doblemente animal... Natalia Alcocer ya se encuentra haciendo su propia estrategia para La Granja VIP Segunda Temporada.
Natalia Alcocer ya está dando de qué hablar tras su revelación en La Granja VIP Segunda Temporada, ella promete compartir parte de su premio con sus fanáticos y sobre todo, está dispuesta a dar mucho contenido para crear aliados no solo dentro del reality, sino fuera con el público.