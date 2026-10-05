Natalia y Rafa Mercadante quieren recuperar a este Granjero para fortalecer su alianza en La Granja VIP

Niurka Marcos dejó de lado su alianza para ir por cuenta propia. En este sentido, el resto de integrantes del grupo quedó disperso y Natalia Alcocer quedó como una de las referentes. En estos momentos, “La Vikinga” busca fortalecer el bando que quedó conformado tras la salida de la vedette, que se produjo por diferencias con la actriz y otros Granjeros.

Luego de haber sido una de las primeras salvadas en la Gala de Eliminación, Natalia busca regresar más fuerte a La Granja VIP. Uno de sus aliados más cercanos es Rafael Mercadante, con quien comenzó a planificar una estrategia de cara al miércoles de Asamblea. En dicha conversación, llegaron a la conclusión de que buscarán recuperar a Mónica Escobedo.

Natalia y Rafa buscan recuperar a Mónica para su alianza

Ambos Granjeros analizaron su situación dentro del reality y compararon su alianza con el bando de Manelyk González, el cual cuenta con ocho participantes. Natalia compartió que buscarán meter a un participante más a su grupo para poder equilibrar la balanza entre ambos bandos. Allí apareció el nombre de Mónica, quien no tiene una buena relación con Mercadante.

Mónica|ESPECIAL

Rafa reveló que votará por Mónica el miércoles, sin embargo, Natalia cree que puede revertir la situación. “Yo no puedo ir por ella, hay que hacer otra estrategia”, comenzó diciendo “La Vikinga” y luego añadió: “Voy a tratar de arreglarlo”. Mercadante apoyó la idea, por lo que buscarán que Escobedo cambie de opinión de cara al futuro.

Mónica se alejó del grupo de Natalia

A pesar de que en un inicio formaron parte del mismo grupo, Mónica se fue distanciando hasta mostrar un mayor apego hacia el bando de Manelyk. La comediante pasa mucho tiempo junto a Kunno, Azalia y la propia Mane dentro del reality, dejando en claro que su postura cambió completamente.

Sin embargo, Natalia y su alianza creen que aún es posible recuperar a Mónica y así fortalecer aún más su círculo dentro de La Granja VIP. Aún quedan días para la Asamblea, por lo que habrá que ver si los Granjeros logran conseguir su objetivo.

¿Cuándo es la quinta Asamblea de La Granja VIP?

La quinta Asamblea de La Granja VIP se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguir la transmisión por Azteca UNO y el sitio oficial de TV Azteca. Antes, a las 19:55 horas, comenzará el Pre Show.

La gala será clave para conocer si Natalia Alcocer logra recuperar a Mónica Escobedo o si Rafa Mercadante mantiene su intención de votar por ella. Por ahora, “La Vikinga” buscará resolver las diferencias antes de que los Granjeros tengan que definir sus votos.