“No eres la más perra ni la más gallita”: Así fue la FUERTE PELEA de Niurka con Manelyk en La Granja VIP

Desde el gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, quedó claro que la convivencia de Manelyk y Niurka no sería nada sencilla, al grado de que en los primeros minutos discutieron y hubo burlas. Y como era de esperarse, el pleito entre las polémicas Granjeras se desató este viernes, cuando la pronunciación de una palabra bastó para que los ánimos se encendieran.

¿Por qué se pelearon Niurka y Manelyk en La Granja VIP?

El pleito entre Mane y Niurka se desató por una plática con Kevyn Contreras, pues el comediante estaba preguntando cómo se decía en plural "reels". En la conversación, también participó Fernando Lozada, que se burló de cómo hablaba "Bicolor", sin imaginar todo lo que sus palabras detonarían.

Esto porque cuando Niurka escuchó que estaban riéndose de su compañero, llegó a gritonear y Manelyk tampoco se quedó callada. Así que de inmediato se le paró enfrente y comenzaron a intercambiar insultos, incluyendo ofensar sobre su físico y trayectoria profesional.

La cosa no paró ahí, porque Mane mencionó a Bruno, el novio de la cubana y le dijo que ella era una mujer tan sola, que tenía que pagar "para que le dieran amor". Esto hizo que Niurka enfureciera y tachó de "estúpida" a la influencer, gritoneándole que su cerebro era como el de un pescado y que no sabía nada.

Ivonne Montero apoya a Manelyk tras el pleito con Niurka en La Granja VIP

A pesar de que la mayoría de los Granjeros optaron por no meterse y trataron de no opinar respecto a esta incómoda situación, la que sí respaldó con todo a Manelyk, fue Ivonne Montero, que señaló que al menos desde su perspectiva, "Niu" solo estaba esperando la oportunidad perfecta para discutir con alguien y así ganar visibilidad en el programa.

“Le urgía hacerse notar": Ivonne Montero reacciona al ENCONTRONAZO de Niurka con Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

Las sospechas de la actriz empezaron desde que se dio cuenta de que la quería provocar, pero a diferencia del pasado cuando sí la confrontaba, piensa ignorarla en La Granja VIP y le sugirió a la "reina de los realities" hacer lo mismo.