Azteca UNO
Video

“Eres de bajo rating": Kim Shantal y Alfredo Adame “pelean” por ver quién es el mejor modelo

Kim Shantal y Alfredo Adame “pelearon” por la atención de la cámara y “desfilaron” juntos, luego de que ella cuestionara los dotes de modelo del “Golden Boy”.

La Granja VIP 24/7
Kim Shantal y Alfredo Adame tuvieron una divertida “discusión” sobre quién de los dos es un mejor modelo, y hasta se animaron a desfilar juntos como si estuvieran en una pasarela. Luego, el “Golden Boy” le presumió a Kim su carrera protagonizando comerciales.

La Granja VIP
Alfredo Adame
Kim Shantal
