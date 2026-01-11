La Bea e Isra Punk enfrentan las polémicas de La Granja VIP en Venga la Alegría Fin de Semana
La Bea y su prometido, Isra Punk, llegan al foro de Venga la Alegría Fin de Semana para aclarar rumores y responder sin filtros a las preguntas del público.
La exparticipante de La Granja VIP, La Bea, se presentó junto a su prometido Isra Punk en el foro de Venga la Alegría Fin de Semana, donde enfrentaron todas las dudas del público. Además, la influencer habló de su experiencia dentro del reality y respondió a otras preguntas relacionadas con su paso por la competencia, dejando claro su punto de vista ante la polémica.