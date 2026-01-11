Programa Completo 10 de enero 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Disfruta del programa completo de Venga La Alegría Fin de Semana y revive las mejores secciones que te sacarán millones de risas y ponte al tanto con las mejores notas del espectáculo como el caso de la supuesta canción de Emilio Aguilar contra su padre Pepe Aguilar, nuestros conductores decifrarán si se trata de algo real o es algo generado con Inteligencia Artificial.