Benditas Mujeres: ¿Qué nos hace peculiares?
En Benditas Mujeres, las conductoras de Venga la Alegría Fin de Semana conmemoran el Día Mundial de la Gente Peculiar, celebrando la autenticidad que nos hace únicas.
Desde la sala, las conductoras reflexionan sobre lo que nos distingue entre millones de personas y ponen en el centro a las mujeres que se atreven a ir contra corriente. En un diálogo cercano y honesto, analizan la importancia de reconocer la autenticidad, abrazar las diferencias y aprender a sobrellevar las críticas.