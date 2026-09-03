“Tener hijos jamás está en mis planes de vida": Pao Castillo explica por qué rechaza la idea de formar una familia durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada

Pao Castillo se abrió a hablar sobre su vida personal durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada. La creadora de contenido y modelo tocó varios temas, siendo uno de ellos la familia. Según su visión, no tiene intenciones de tener hijos ni tampoco casarse, pese a estar en pareja casi cuatro años. De todos modos, respetó a las personas que sí tienen el deseo de conformar una familia.