¿Por qué Fernando Lozada no fue sancionado en La Granja VIP? Esta fue la explicación de Adal Ramones

Este jueves de Salvación tres Granjeros fueron sancionados por romper las reglas. Aunque fueron en diferentes circunstancias, el público se preguntó por qué es que Fernando Lozada no recibió una penalización. Durante la gala, Adal Ramones explicó las razones.

Lo primero que mencionó el conductor es que en La Granja VIP el público es lo más importante y los comentarios de los seguidores del reality son tomados en cuenta, por eso se dio a la tarea de dar una explicación respecto a Fernando.

Dijo que no fue sancionado porque, aunque sí aceptó una tentación, no rompió el pacto de confidencialidad. Por el contrario, se echó la culpa en lugar de revelar el acuerdo al que había llegado con la producción.

“La gente está diciendo que por qué no se sanciona a Fernando. Usted sabe que Fernando recibió una tentación y la aceptó, la tentación fue hacer todo lo posible por ponerle el pie en el juego a Ivonne, cosa que sí hizo, pero, qué es lo que ocurrió, que Ivonne se dio cuenta y él lo aceptó”, señaló Adal.

Así, aunque Fernando reconoció que había ayudado intencionalmente a Pascal, en ningún momento rompió el acuerdo de secrecía, “es más, subrayo, él se echó la culpa y no libró a nosotros de esa tentación. Así que no hay manera de sancionar a Fernando porque nosotros quedamos limpios y no faltó a su pacto”.

Finalmente, el conductor dejó en claro que en La Granja VIP no hay favoritos.

¿A quiénes sancionaron en La Granja VIP?

Fernando Lozada no recibió una sanción por las razones señaladas, pero los que si enfrentaron una fuerte penalización fueron Kunno, la Bebeshita y Pimpinela Escarlata.

Estas fueron las razones y las consecuencias:

