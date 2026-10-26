Qué es la Herradura del Poder en La Granja VIP y cómo puede cambiar las nominaciones

Las estrategias en La Granja VIP pueden cambiar cuando aparece un beneficio especial. Los participantes deben estar atentos tanto a las decisiones de sus compañeros como a las competencias que entregan ventajas capaces de complicar el camino rumbo a la siguiente eliminación.

En este contexto, la Herradura del Poder volvió a tomar protagonismo tras el triunfo de Mario “Mono” Osuna en un circuito frente a Rafael Mercadante. El exfutbolista hizo equipo con Fernando Lozada y consiguió una herramienta que puede influir directamente sobre las nominaciones.

¿Qué es la Herradura del Poder en La Granja VIP?

La Herradura del Poder es un beneficio especial que, en la dinámica más reciente, permite nominar directamente a otro Granjero o Granjera. Quien la obtiene tiene la posibilidad de elegir a un compañero para colocarlo en la tabla, sin depender de los votos que reciba durante la Asamblea.

Los Granjeros que obtuvieron las herraduras de La Granja VIP; cada una de ellas tenían beneficios únicos|Crédito: La Granja VIP

Esto significa que un participante podría evitar estar entre los más señalados por sus compañeros y, aun así, terminar nominado por esta vía. Por ese motivo, conseguir la herradura puede resultar determinante para los planes de cada equipo.

¿Quién ganó la Herradura del Poder?

Mono Osuna se quedó con el beneficio después de competir contra Rafa Mercadante. El exjugador de futbol contó con Fernando Lozada como compañero durante el circuito y terminó llevándose la victoria.

Sin embargo, el ganador oficial es Mono. Por lo tanto, su triunfo lo coloca como el participante que cuenta con la posibilidad de mandar directamente a otro habitante a la Tabla de Nominados.

La elección puede tener consecuencias dentro de la convivencia, especialmente si decide señalar a alguien con quien mantiene diferencias o a un integrante del equipo contrario.

¿Todas las herraduras tienen el mismo poder?

A lo largo de la temporada, las herraduras han entregado beneficios diferentes. En la quinta semana, por ejemplo, Mono utilizó la Herradura Roja para darle dos puntos a Julio Camejo, mientras que Mónica Escobedo repartió tres puntos adicionales gracias a la Plateada.

Por eso, es necesario distinguir cada dinámica. La ventaja anunciada para la herradura que acaba de ganar Osuna es una nominación directa; los beneficios de semanas anteriores no se suman automáticamente a este premio.

Cabe destacar que Manelyk ya usó el poder de esta herradura durante la quinta semana, cuando nominó de forma directa a Natalia Alcocer. Aquella decisión mostró cómo este beneficio puede poner en riesgo a un compañero mediante una vía adicional a la votación habitual.