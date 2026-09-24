Azalia EXIGE a Kevyn “Bicolor” una explicación por nominarla en La Granja VIP

Luego de todo el drama que se vivió durante la tercer Asamblea en La Granja VIP, Azalia se quedó con muchas dudas, pues no esperaba los puntos que recibió y le sorprendió que Kevyn Contreras votara por ella. Esto porque no solo se fue en su contra, sino que también la señaló por "adueñarse de la cocina", algo que considera que no es verdad y que merecía ser explicado de frente.

Kevyn "Bicolor" no se deja intimidar por Azalia y le aclara por qué la nominó

Y para no dejar el tiempo sin tener el panorama claro, "La Negra" aprovechó para platicar con el comediante y le cuestionó directamente si en verdad piensa que se enoja por todo lo que pasa en la cocina. Además, se defendió diciendo que si está ayudando con la comida aún cuando el Tío Pepe le dijo a Mono que no la podía poner en las mismas tareas, es porque termina muy rápido sus actividades y le gusta colaborar.

"Así de lejitos, no vaya a ser. Dime por qué dijiste lo de la cocina, la neta a mí no me gusta estar sin hacer nada. Fue por eso, porque sin criticar a nadie, prefiero estar haciendo algo que irme a dormir", apuntó la polémica Granjera.

En respuesta, Kevyn Contreras le dijo a Azalia que sí hay momentos en el que siente que cualquier cosa le molesta, sobre todo cuando está relacionado con la cocina y la despensa. Incluso, le recordó una vez que le habló muy mal por estas razones y que no tenía nada que ver con el hecho de que se lleven pesado, sino que sus reclamos sí eran reales, como la vez que lo ofendió por su cercanía con Niurka.

¿Qué pasó con Azalia y Kevyn Contreras? La GRAVE falta por la que fueron nominados en La Granja VIP

Los comentarios que "La Negra" le hizo a su compañero sobre la distancia no son casualidad, sino por el incidente que protagonizaron y que les valió a los dos quedar en la tabla de nominados de La Granja VIP. Todo como consecuencia de un juego que se les salió de control y llegó al punto de que Azalia le dio una bofetada a Kevyn "Bicolor".

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Como era de esperarse, este momento causó gran revuelo en las redes sociales y el público cuestionó las actitudes de la Granjera. Por lo que durante la gala, Adal Ramones cuestionó a los dos respecto a lo que pasó y les advirtió que este tipo de conductas merecen expulsión directa. Sin embargo, el comediante afirmó que se trató de un juego y ambos se comprometieron a no repetirlo, por lo que se determinó que su castigo sería la nominación directa.