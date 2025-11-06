"¿Por qué no me contesta?": Alfredo Adame aplica la LEY DEL HIELO a Lola Cortés, tras la nominación
Aunque Lola Cortés intentó hablarle como si nada esta mañana, Alfredo Adame le retiró la palabra tras el enfrentamiento que tuvieron en La Asamblea.
Han pasado ya varias horas desde que se llevó a cabo La Asamblea de La Granja VIP, pero la tensión no ha disminuido. Esta mañana Alfredo Adame ignoró a Lola Cortés en la cocina; solamente saludó y le contestó a La Bea. Esta última opina que Adame “se vio ardilla”.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Lola Cortés
