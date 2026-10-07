ÚLTIMA HORA: Pascal Nadaud gana el Duelo de Nominación en La Granja VIP y queda fuera de riesgo de ser Eliminado en la quinta semana

Después de una autentica batalla en el Duelo de Nominación, dos Granjeros dieron su mejor esfuerzo para obtener la victoria, pero al final Pascal Nadaud sorprendió a todos al ser el ganador de la jornada en La Granja VIP, permitiendo que no se encuentre en riesgo de ser eliminado en la quinta semana.

Uno más que se une a la temida Tabla de Nominaciones, pero que igualmente tiene la gran oportunidad de salvarse, así que no te pierdas todos los detalles que ocurren.

¿Cómo funciona el Duelo de Nominación?

La primer decisión importante ocurre cuando se da a conocer quién es el nuevo Capataz de la semana, persona que deberá poner el orden en La Granja VIP para mantenerla en perfectas condiciones, además de ser la persona encargada de anunciar quién va a participar en el Duelo de Nominación, mientras que el otro Granjero es seleccionado por el público.

Después de hacer el Duelo de Nominación, ya sea con un circuito de tiempo y destreza, quién pierda se va directamente a la Tabla de Nominados, razón por la que Ivonne Montero ahora se encuentra en inminente riesgo de ser eliminado en la quinta semana.

¿Quiénes quedan en la Tabla de Nominaciones?

En la quinta semana de La Granja VIP, la Tabla de Nominaciones tiene a Pimpinela e Ivonne Montero, quienes serían los primeros Granjeros en estar en riesgo de eliminación, decisión que se realizará el domingo, donde los votos de sus fans podrían salvarlos a permanecer en el reality por más tiempo.

Recordemos que Pimpinela Escarlata fue nominada por Kenny Avilés, quien al ser eliminada en la cuarta semana, la ex Granjera tiene el poder de El Legado, el cual le permite escoger al primer nominado de forma automática. Ahora hay que esperar a que pasen los demás días para que se de a conocer quienes son los Granjeros que se unen a la lista de la tabla de la quinta semana.

