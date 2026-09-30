“Es la última vez": Rafa Mercadante le hace FUERTE advertencia a Mónica Escobedo en La Granja VIP

Aunque estar encadenados sirvió para que algunos Granjeros mejoraran su relación, para otros esta actividad no hizo más que complicarles la convivencia y darle paso a malentendidos. Esto fue lo que les pasó a Rafa Mercadante y Mónica Escobedo, quienes no se llevan nada bien y ya tuvieron duras discusiones en La Granja VIP, con todo y advertencias que pusieron incómodo el ambiente.

¿Qué pasó con Rafa Mercadante y Mónica Escobedo? La polémica razón por la que le puso un alto en La Granja VIP

Para muestra, lo que pasó mientras se alistaban para desayunar, un momento en el que Rafa Mercadante se enojó porque supuestamente Mónica lo empujó de manera intencional. Esta acción lo habría llevado al límite y le pidió tajantemente que no volviera a hacerlo, señalándole que esta era la última vez que se lo permitía y que no estaba bromeando.

"Te lo estoy diciendo en serio. Es la última vez que me avientas, por favor. Sí, sí me aventaste", dijo el conductor de TV con voz firme y semblante serio.

Rafa Mercadante acusó a Mónica Escobedo de aventarlo a propósito|ESPECIAL

En respuesta, la comediante le pidió a todos los Granjeros que escucharan lo que le estaban diciendo y aseguró que ella no hizo nada. Sin embargo, él siguió insistiéndole en que sí lo estaba molestando y que ya tenía que parar con este trato en La Granja VIP porque no le parecía correcto.

¿Por qué se pelearon Rafa Mercadante y Mónica Escobedo en La Granja VIP?

Los problemas entre los Granjeros no son nuevos, en realidad desde hace varios días quedó en evidencia que no se llevan bien y desde que Mono los eligió para la dinámica de encadenarse, ambos pusieron cara de desagrado. Y es que a pesar de que Rafa Mercadante y Mónica Escobedo estaban tratando de hacer equipo con Niurka en La Granja VIP, sus personalidades no congeniaron y es incierto si seguirán respetando su alianza.

Por si fuera poco, Rafa también se quejó de Mónica en vivo, pues cuando Adal Ramones los llamó al entrevistadero para preguntarles de sus primeras 24 horas amarrados, el conductor señaló que su compañera lo estuvo tratando muy mal. Todo porque según dijo, le prohibió ir al baño y parecía molestarse con cualquier cosa que hacía.