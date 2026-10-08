“Me da asco": Azalia DESPRECIA la comida en La Granja VIP por una polémica razón

Las rivalidades en La Granja VIP Segunda Temporada ya llegaron hasta la cocina, pues los Granjeros tienen que ponerse de acuerdo para preparar sus alimentos y se tienen que adaptar a lo que les sirvan. Sin embargo, Azalia Ojeda ya dejó claro que prefiere quedarse con hambre antes de comer algo que no se le apetece, no solo por el sabor, sino también por la persona responsable.

Para muestra, los gestos de desagrado que hizo cuando vio que Julio Camejo se encargó del desayuno, pues es Peón y esta es una de sus responsabilidades. Así que para no discutir, optó por tomar solamente café y fue hasta que Fernando Lozada le preguntó por qué no se servía, que le confesó que no tenía ganas de probar las recetas del actor, ya que no le gusta lo que hace.

"Me da asco esa comida. No me gusta, no me gusta el huevo como lo cocina él (Julio)", dijo "La Negra" mientras lavaba los trastes. Todo sin saber que Niurka fue la que mandó a su colega a cocinar porque dijo que cuando Kevyn lo hace, no se lo quieren comer.

¿Por qué Julio Camejo y Azalia se pelearon en La Granja VIP?

Las rencillas entre Julio y Azalia vienen desde Survivor México La Reliquia en Llamas, un reality en donde tuvieron fuertes diferencias y hasta terminaron peleando por una traición. Aun así, en los primeros días parecía que estaban tratando de llevar las cosas en paz y en un momento hasta se unieron con el equipo de Manelyk.

Este gusto no le duró mucho al actor, pues "La Negra" se habría enterado de que estaba hablando mal de ella a sus espaldas y lo confrontó de frente. Además, en las nominaciones ya se han dicho de todo y Julio hasta sacó algunos "trapitos sucios" de su ahora enemiga con el fin de evidenciarla frente a los demás.

Las diferencias de Julio Camejo y Azalia ya llegaron a un punto insostenible|ESPECIAL

Por si fuera poco, esta no es la primera vez que Azalia pone en duda el sazón y la higiene de Julio Camejo en la cocina de La Granja VIP. Hace apenas unos días, se acercó a Kunno para aconsejarle que como Capataz, no lo pusiera a hacer de comer y se refirió a él como "un puerco" porque supuestamente hace mucho desorden y no lo limpia.