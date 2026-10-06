¿Se destruyó su equipo? Ivonne Montero y Rafa Mercadante tienen FUERTES desacuerdos en La Granja VIP
Pese a que se conocen desde hace años, Ivonne está teniendo muchos problemas con Rafa y todo parece indicar que romperán sus alianzas en La Granja VIP.
Ivonne Montero está decidia a seguir sus propias estrategias en La Granja VIP Segunda Temporada, pues tal como ella misma ha mencionado, quiere serle fiel a lo que piensa y no actuar solamente por complacer a los demás. Y una de estas decisiones le costó una inesperada rivalidad con Rafa Mercadante, que está furioso con ella porque dijo que quería verlo eliminado de la competencia y hasta terminó enfrentándola.
En una charla a solas, el conductor trató de averiguar por qué alguien que consideraba su amiga, lo "traicionó" y en más de una ocasión ha tratado de perjudicarlo. Esto porque considera que no solamente lo señaló frente a todos, sino que antes ya lo había tratado de dejar en mal e incluso en una dinámica no tuvo remordimiento para quitarle la posibilidad de salvarse.
"Primero me hablas bonito y luego me echas tierra. Porque una cosa es nominarme y otra no dejar que me salve. De todos jamás lo esperé. No sé por qué no eres sincera conmigo", se quejó Rafa.
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¿Por qué se pelearon Ivonne Montero y Rafa Mercadante?
A pesar de que no era la primera vez que la actriz se ponía en contra de su compañero, fue hasta la cuarta gala de eliminación de La Granja VIP que la situación se salió de control. Todo porque cuando Adal la cuestionó sobre quién le gustaría que se fuera, Ivonne no tuvo reparo en decir que Rafa ya no debería continuar.
Sin embargo, este deseo no se le cumplió y con menos de dos días de votaciones a su favor, pudo salvarse. Así que desde que regresó, tuvo en mente la idea de confrontarla para saber por qué se porta así con él si hasta hace unos días pensaba que eran un equipo sólido.
En respuesta, Ivonne Montero le advirtió a Rafa Mercadante que no le aplaudirá cosas que realmente le molestan de su paso por La Granja VIP, pero que si para él es un problema que sea honesta, entonces prefiere no decirle nada. Además, le explicó que si parecía que estaba siendo más comprensiva con personas con las que ya ha tenido problemas, como es el caso de Natalia, es simplemente porque dentro de la competencia no le ha hecho nada y en eso se está basando para cada movimiento.
"Conmigo todo te lo tomar personal. Y yo ni me he burlado, ni te he molestado, ni te he hecho caras como todos los demás sí te lo han hecho. Y con ninguno te has puesto así", expresó Ivonne.
¿Qué pasó con el equipo de Niurka en La Granja VIP?
Todas estas rencillas entre los Granjeros pusieron en evidencia la fractura que existe en el grupo que originalmente armó Niurka para hacerle frente a Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que si bien parecía que Mónica, Pimpinela, Rafa, Ivonne y Kevyn se apoyarían en las nominaciones, cada uno ha ido haciendo sus propias alianzas y hasta la "mujer escándalo" terminó haciendo tregua con tal de sacar a Natalia.