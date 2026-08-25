Mónica Escobedo, la comediante que llega a La Granja VIP Segunda Temporada para ponerle humor a la competencia

Este martes 25 de agosto a través de la transmisión de Venga la Alegría se reveló que la standupera Mónica Escobedo será parte de La Granja VIP Segunda Temporada, la mexicana que es reconocida por su trayectoria como comediante y standupera llega a sumarse a este reality para darle más humor a esta temporada.

¿Quién es Mónica Escobedo y cuáles fueron sus inicios?

Mónica Escobedo es una comediante, actriz y locutora que construyó buena parte de su carrera en el stand-up. Aunque actualmente es reconocida por su trabajo en la comedia, comenzó profesionalmente como locutora. De acuerdo con diversas delcaraciones, Escobedo ha señalado que llegó al stand-up casi por accidente ya que cuando atravesaba una etapa complicada laboralmente decidió inscribirse a un taller para darle frescura a su trabajo como locutora, experiencia que terminó cambiando el rumbo de su carrera.

Su debut en televisión dentro de la comedia llegó con Comedy Central Presenta en 2015. Posteriormente se convirtió en una de las exponentes mexicanas del stand-up y participó en producciones como La culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central, Sigue la Risa

En 2018, además, hizo historia al convertirse en la primera mujer de América Latina en grabar un especial de stand-up para Comedy Central, consolidando una trayectoria que también la ha llevado a presentarse en escenarios de México y otros países.

Actualmente en las redes sociales cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte parte de sus funciones, vida cotidiana y momentos únicos con su público. A lo largo de su carrera ha llegado a varios rincones de la República Mexicana con su comedia.