¿Quién nominó a quién en La Granja VIP? Así fueron los votos de los granjeros durante La Asamblea

La quinta Asamblea de La Granja VIP llevó a los 16 granjeros que continúan en competencia frente al podio para revelar sus votos y explicar directamente a sus compañeros los motivos de cada elección. La dinámica dejó votos para distintos integrantes y también estuvo marcada por poderes especiales que modificaron el valor de algunas nominaciones.

Esta semana, Mónica Escobedo contó con la Herradura Plateada, que le permitió repartir tres puntos, mientras que Mono Osuna tuvo la Herradura Roja y su voto contó doble.

Rafa Mercadante ARREMETE contra Mónica Escalante y la llama “megalómana”

¿Quién nominó a quién durante La Asamblea de La Granja VIP?

Estos fueron los votos y las principales razones que dieron los granjeros:

Azalia Ojeda “La Negra” nominó a Julio Camejo . La granjera volvió a mencionar sus diferencias de otro reality y le dejó claro que no quería seguir tratando con él. “A partir de hoy para mí tú no existes” , le dijo. El actor, por su parte, recordó los comentarios que ella habría hecho sobre su exesposa y sus hijos.

. La granjera volvió a mencionar sus diferencias de otro reality y le dejó claro que no quería seguir tratando con él. , le dijo. El actor, por su parte, recordó los comentarios que ella habría hecho sobre su exesposa y sus hijos. Natalia Alcocer “La Vikinga” eligió a Fernando Lozada . Aunque comenzó reconociendo sus cualidades como padre, le reclamó que volviera a esconder una llave durante una competencia. Fernando explicó que lo hizo para evitar que Pascal quedara fuera y defendió su decisión como parte del juego.

. Aunque comenzó reconociendo sus cualidades como padre, le reclamó que volviera a esconder una llave durante una competencia. Fernando explicó que lo hizo para evitar que Pascal quedara fuera y defendió su decisión como parte del juego. Mónica Escobedo dividió los puntos de la Herradura Plateada entre Rafael Mercadante y Mono Osuna . A Rafa le dio uno por sus bromas y comentarios, además de recordar el masaje durante el cual, según contó, terminó en ropa interior. Los otros dos fueron para Mono, aunque aclaró que se lleva bien con él.

. A Rafa le dio uno por sus bromas y comentarios, además de recordar el masaje durante el cual, según contó, terminó en ropa interior. Los otros dos fueron para Mono, aunque aclaró que se lleva bien con él. Fernando Lozada votó por Niurka Marcos. Le cuestionó que encontrara maneras de no participar en algunas dinámicas, como la de la manzana podrida. La cubana no estuvo de acuerdo y respondió: “Yo juego como yo quiero” .

Le cuestionó que encontrara maneras de no participar en algunas dinámicas, como la de la manzana podrida. La cubana no estuvo de acuerdo y respondió: . Rafael Mercadante nominó a Mónica Escobedo . Después de disculparse por algunos comentarios anteriores, la llamó “megalómana”

. Después de disculparse por algunos comentarios anteriores, la llamó Ivonne Montero también eligió a Mónica Escobedo. Le reclamó su manera de tratar a Rafa y recordó una discusión que tuvieron mientras preparaban mermelada. Además, le advirtió que ya no contaría con el respaldo que antes le brindaba su equipo.

Le reclamó su manera de tratar a Rafa y recordó una discusión que tuvieron mientras preparaban mermelada. Además, le advirtió que ya no contaría con el respaldo que antes le brindaba su equipo. Daniela Alexis “La Bebeshita” le dio su voto a Julio Camejo . Contó que durante los días que estuvieron unidos le costó trabajar con él porque, según dijo, siempre quería hacer las cosas a su manera y no aceptaba que ella le enseñara. Aun así, ambos reconocieron que se tienen cariño.

. Contó que durante los días que estuvieron unidos le costó trabajar con él porque, según dijo, siempre quería hacer las cosas a su manera y no aceptaba que ella le enseñara. Aun así, ambos reconocieron que se tienen cariño. Julio Camejo se decidió por Mónica Escobedo. Aunque aseguró que no tenía nada personal contra ella, cuestionó lo que acababa de escuchar sobre su convivencia con Rafa. “Prohibirle a alguien que vaya al baño, no” , señaló. La comediante explicó que tiene dificultades para dormir.

Aunque aseguró que no tenía nada personal contra ella, cuestionó lo que acababa de escuchar sobre su convivencia con Rafa. , señaló. La comediante explicó que tiene dificultades para dormir. Kunno nominó a Julio Camejo. El Capataz contó que algunas bromas del actor dejaron de parecerle divertidas y le reprochó que a veces haga comentarios que después no recuerda. También mencionó un juego con Pimpi que no le había gustado.

El Capataz contó que algunas bromas del actor dejaron de parecerle divertidas y le reprochó que a veces haga comentarios que después no recuerda. También mencionó un juego con Pimpi que no le había gustado. Pascal Nadaud escogió a Kevyn Contreras “Bicolor” . Le recordó que olvidar una situación no significa que nunca haya ocurrido y señaló que ambos ya habían tomado distancia. Bicolor coincidió en que no compaginan y prefirió mantener las cosas así.

. Le recordó que olvidar una situación no significa que nunca haya ocurrido y señaló que ambos ya habían tomado distancia. Bicolor coincidió en que no compaginan y prefirió mantener las cosas así. Pimpinela Escarlata “Pimpi” votó por Mónica Escobedo. Se disculpó por elegirla y explicó que estaba siguiendo sus propios consejos para mostrar otra faceta dentro de La Granja. Ella le aseguró que no se lo tomaba personal y que seguiría apoyándolo.

Manelyk ENCARA a Julio Camejo y le dice que se va con los Granjeros que le convienen para poder brillar

Niurka Marcos también señaló a Mónica Escobedo. Le cuestionó cómo había manejado sus diferencias con Rafa y por qué no puso límites durante el masaje que había mencionado. “Fui víctima de mi propio silencio ”, respondió la comediante.

Le cuestionó cómo había manejado sus diferencias con Rafa y por qué no puso límites durante el masaje que había mencionado. ”, respondió la comediante. Manelyk González nominó a Julio Camejo . Mane recordó que lo había defendido durante sus diferencias con Ivonne, pero consideró que él no hizo lo mismo por ella. “Ya no eres parte de mi equipo” , le anunció. Julio respondió que su amistad con Pimpi no tenía relación con los problemas entre ellas.

. Mane recordó que lo había defendido durante sus diferencias con Ivonne, pero consideró que él no hizo lo mismo por ella. , le anunció. Julio respondió que su amistad con Pimpi no tenía relación con los problemas entre ellas. Kevyn Contreras “Bicolor” eligió a Mónica Escobedo . Retomó las observaciones que ya le había hecho anteriormente sobre su comportamiento. Ella reconoció que algunas situaciones se le habían salido de las manos y aseguró que intentaría cambiar.

. Retomó las observaciones que ya le había hecho anteriormente sobre su comportamiento. Ella reconoció que algunas situaciones se le habían salido de las manos y aseguró que intentaría cambiar. Pablo Montero votó por Mono Osuna. Como no había tenido diferencias importantes durante la semana, decidió devolverle la nominación que recibió de él anteriormente. También aprovechó para reconocerlo como un compañero trabajador.

Como no había tenido diferencias importantes durante la semana, decidió devolverle la nominación que recibió de él anteriormente. También aprovechó para reconocerlo como un compañero trabajador. Mono Osuna utilizó la Herradura Roja para darle dos puntos a Julio Camejo. Primero pensó en Mónica, pero Adal Ramones le aclaró que no podía repartir los votos. Finalmente eligió al cubano porque considera que habla demasiado, grita y prolonga algunas discusiones. Julio respondió que simplemente le gusta mantenerse activo y ayudar.

Tras las votaciones, Mónica Escobedo y Julio Camejo quedaron entre los nominados. Además, Manelyk González utilizó su herradura para sumar a Natalia Alcocer. La tabla final de la quinta semana quedó integrada por Julio Camejo, Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata, Pascal Nadaud y Natalia Alcocer.