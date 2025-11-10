Quiénes NO pueden competir por ser El Capataz de La Granja VIP este 10 de noviembre

Iniciamos la semana 5 de La Granja VIP con una de las actividades que definen el rumbo de todo: la elección de El Capataz. En unas horas sabremos quién será la persona que gozará de más privilegios que sus compañeros, pero también tendrá más responsabilidades. Sin embargo, no todos los granjeros tienen esta oportunidad, y a continuación te especificamos quiénes.

Quiénes no pueden competir para ser El Capataz en la semana 5 de La Granja VIP

Como cada semana, los 4 peones elegidos son quienes no pueden participar en la competencia para elegir a El Capataz. Se trata de Kim Shantal, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori.

Durante los próximos días, ellos 4 deben dormir en El Granero y ser los primeros en levantarse para hacer labores como ordeñar vacas, recolectar huevos y preparar el desayuno para todos. Otra desventaja de ser peones es que están "vetados" de ser El Capataz o su Invitado.

Para Kim Shantal es la primera vez que le toca ser peón y nunca ha ganado el rol de La Capataz. Sin embargo, en la primera semana del reality show pudo dormir en la Habitación del Capataz como Invitada de Sergio Mayer Mori.

Alfredo Adame está cumpliendo su segunda ocasión como peón y nunca ha podido ser El Capataz ni tampoco conocer la habitación más codiciada de La Granja VIP.

Eleazar Gómez estuvo vetado de la competencia de El Capataz por las primeras dos semanas del reality show, y en la tercera fue peón. La semana pasada sí pudo participar, pero no ganó.

Sergio Mayer Mori ha sido El Capataz ya en tres ocasiones, y quedó vetado una semana porque en los días anteriores había roto reglas cumpliendo con ese rol.

Vota por quién dormirá con El Capataz

Recuerda que, una vez que descubrimos quién será El Capataz durante toda la semana, se abren las votaciones para decidir quién será la granjera o granjero que dormirá con esta persona en la Habitación del Capataz.

Puedes votar desde el sitio web oficial o en la app TV Azteca En Vivo. Tienes derecho a repartir 10 votos por día y, si contestas una breve encuesta, recibes 10 votos extra.