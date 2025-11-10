Lis Vega EXPLOTA contra Alfredo Adame y lamenta la salida de Jawy. “No hay respeto”

Lis Vega está molesta por la salida de Jawy: “súper trabajador, un tipo que no se metía con nadie”. Su enojo creció porque Alfredo Adame sacó las cosas de Jawy, que había regalado a sus compañeros, del clóset que el conductor utilizaba. El Patrón y Kike Mayagoitia están de acuerdo con ella. “Quitaste a dos personas que chambean”, señaló Kike, en referencia a que Lola también salió ayer de La Granja VIP.