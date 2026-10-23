Kevyn Bicolor podría renunciar a La Granja VIP por una insólita razón que ya no soporta

A pesar de que Kevyn Contreras Bicolor es considerado uno de los competidores más fuertes en La Granja VIP, debido a que ha sido nominado en tres ocasiones y el público siempre lo ha salvado, el comediante ya no está seguro de permanecer en el reality y se lo confesó a la Bebeshita.

Esta semana Bicolor ya no es Peón por lo que no tiene restricciones de comida y puede alimentarse con todo lo que esté disponible sin romper las reglas. Sin embargo, dijo que ya no soporta porque no le gusta trabajar.

Si bien por ahora no tiene que realizar las tareas más difíciles de La Granja, como mover el molino de agua o levantarse antes que todos, se sigue quejando de las tareas que le asignan.

Como Capataz Julio Camejo le ha pedido que se encargue de labores como lavar los trastes o los baños. No obstante, Bicolor pide que lo ayuden otros Granjeros. La situación ha enfadado a varios, Rafael Mercadante por ejemplo se queja de que Kevyn nunca termina lo que le corresponde.

No es la primera vez que el comediante se queja de la situación. Especialmente cuando ha sido Peón ha expresado que ya no soporta las restricciones y el trabajo, pero ha dejado claro que si el público lo quiere seguir viendo, buscará la manera darles más entretenimiento.

La Granja VIP no es un reality cualquiera

Una de las razones por las cuales La Granja VIP se diferencia de otro tipo de realities es que, más allá del confinamiento, los participantes tienen que organizarse y trabajar para mantener a flote una verdadera granja.

Aunque para algunos las labores pueden ser más pesadas, especialmente para los Peones, la realidad es que todos tienen que cooperar y trabajar, no solo en las tareas cotidianas de la casa, como la limpieza y la preparación de comida, también tienen que cuidar a los animales.

Y precisamente por esa razón es que los participantes, en general, tienen poco tiempo libre y deben esforzarse para cumplir con sus obligaciones de la mejor manera posible aunque, tal como señaló Bicolor, no siempre es sencillo.