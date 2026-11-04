Rafa Mercadante acusa a Kevyn Contreras de causar lástima para ganar La Granja VIP: “Tú solo das problemas”

Los juegos pesados a veces se salen de control en La Granja VIP, en especial cuando se trata de Kevyn Contreras y Rafa Mercadante. Para muestra, la plática que empezó con bromas sobre su desempeño y terminó entre señalamientos de "querer dar lástima" que pusieron incómodos a todos.

Y es que mientras descansaban un rato de las labores con los animalitos, el conductor encontró el pretexto perfecto para desquitarse de "Bicolor", que desde la mañana estuvo molestándolo. Así que cuando el comediante quiso hacerle burla con que sus chistes malos y actitud de víctima intentaría quedar en primer lugar, Rafa se la regresó burlándose de que el único que da lástima es él, haciendo referencia a los comentarios que otros le han hecho sobre su desempeño.

"Si se tratara de lástima, la ganarías tú. No das nada wey, ni trabajo, ni nada. Tú solo das problemas. ¿Tú crees que tu mamá te extraña? Tu jefa ahorita está en un carnaval festejando que no has regresado", dijo divertido, dejando a Kevyn completamente callado, algo que muy pocas veces ha ocurrido.

¿Cómo se hicieron amigos Kevyn Contreras y Rafa Mercadante? Así empezó su alianza en La Granja VIP

Desde la semana 1 en La Granja VIP, cuando los dos estaban siendo señalados por sus compañeros y parecía que tenían a todos en contra, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras se hicieron compañía y rápidamente formaron una gran amistad. Esto porque ambos comenzaron a distanciarse de los Granjeros por los problemas que tenían con personajes como Pascal Nadaud, Azalia Ojeda o Manelyk.

Después, cuando llegó el momento de hacer alianzas, ambos apostaron por unirse a Niurka y hasta la semana 9, se mantienen firmes con los "Disfuncionales". Y aunque suelen excederse con sus comentarios subidos de tono, parece que ya es un juego personal y hasta el "Bicolor" defiende a Rafa cuando lo están molestando, como la vez que el "Mono" Osuna se burló de su trabajo como Capataz y él intervino para calmar los ánimos.