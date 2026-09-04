La Granja VIP Segunda Temporada, doblemente animal; esto pasará cada día de la semana
¿Qué pasará en La Granja VIP Segunda Temporada? Esto es lo que debes saber sobre la agenda semanal del reality que te dejara con ganas de ver más.
No te pierdas La Granja VIP Segunda Temporada, el reality que dará mucho de qué hablar con personalidades irreverentes, polémicas, pero sobre todo que vienen con hambre de llegar hasta la final. Algunos podrán alcanzar la victoria al convertirse en Capataz, mientras otros podrían ser los Peones de la semana y no pasarla nada bien.