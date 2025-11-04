Sigue disfrutando del 24/7 de La Granja VIP totalmente GRATIS. ¡Aquí todos los detalles!

La Granja VIP es todo un éxito en México y Latinoamérica, pues ha despertado el lado animal del público, quien no se pierde absolutamente de nada de lo que pasa dentro del reality que mantiene a la expectativa. El 24/7 de La Granja VIP ha permitido que muchas personas conozcan a detalle de todo lo que viven las celebridades que se encuentran en este gran reto, por lo que hay excelentes noticias para ustedes, el púbico que siempre toma las decisiones finales y las más importantes.

¡Disfruta GRATIS del 24/7 de La Granja VIP!

Porque ustedes lo pidieron, el 24/7 EN VIVO de La Granja VIP, seguirá siendo totalmente GRATIS a partir de este momento, para que sigas disfrutando y viendo a detalle todos los movimientos de los granjeros, porque tú eres el mejor supervisor dentro del juego.

¡Ojo! Los granjeros no solamente fueron a convivir entre ellos, sino que tienen la responsabilidad de sostener a toda una granja, desde los animales, hasta las porciones de los alimentos, así que es importante saber tu opinión de todo lo que sucede dentro de La Granja VIP a cada segundo. Recuerda que podrás ver la transmisión en vivo desde nuestro Sitio Web oficial y, por supuesto, desde la App de TV Azteca.

Estamos iniciando la semana 4 del reality que está causando revuelo en redes sociales y las cosas están que arden, ya que han sido eliminados tres granjeros y en los próximos días estamos por conocer al cuarto. Algunos de los participantes ya han sido catalogados como los trabajadores, los amorosos, estratégicos y hasta traicioneros. ¿Quién de ellos es tu favorito?

