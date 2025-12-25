Los 5 colores de tinte de cabello que serán toda una tendencia para el 2026

Estamos a pocos días de terminar el 2025, para poder darle la bienvenida al 2026 , un año lleno de cambios en nuestras vidas; también le daremos la bienvenida a nuevas modas que dominarán. Se espera que dentro de los próximos 365 días haya 5 colores de tinte de cabello que sean la tendencia.

¡Adiós a las canas! Alejandro Fernández presume su nuevo look

Si quieres un nuevo look para iniciar con toda la vibra en el año, entonces toma nota de todos los detalles que te vamos a compartir a continuación, para que lo consideres en el nuevo estilo que quieres implementar en tu imagen.

¿Cuáles serán los colores de tinte de cabello que estarán en tendencia?

Según el portal de Vanidades, el 2026 llegará con importantes cambios en la paleta de los colores de tinte de cabello, marcando una importante tendencia en los salones de belleza. Menciona que las siguientes tonalidades van a predominar:

Rubio mantequilla: Una tonalidad cálida, ideal para quienes desean disminuir las líneas de expresión con el color de su pelo.

Castaño avellana, enriquecido con mechas cashmere: Un estilo que nunca pasa de moda, siendo una transición elegante, ideal para quienes no quieren cambios drásticos.

Mechas color caramelo: Otra opción para quienes no quieren decoloraciones completas, obteniendo un degradado cálido.

Gris perlado: Una alternativa para las que quieren mantener sus canas pero con un estilo más sofisticado y moderno.

Rubio arena con contouring facial: Es un rubio más neutro, que ilumina el rostro y suaviza las líneas de los pómulos y la mandíbula.

¿Cómo cuidar tu cabello después de un tinte?

Ahora ya sabes cuáles son los colores de tinte de cabello que se van a convertir en toda una tendencia durante el 2026 . No olvidemos que también es importante conocer el cuidado que debe tener nuestra melena para que perdure por más tiempo; para ello, la dermatóloga Miriam Smith, en su cuenta de TikTok, explica los siguientes consejos: