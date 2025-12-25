Eiza González ACLARA POLÉMICA por video viral en “La Casita” de Bad Bunny

En las últimas horas Eiza González ha salido a responder a través de redes sociales los señalamientos sobre su forma de bailar durante la gira de Bad Bunny “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World” en la CDMX, y es que comenzaron a viralizarse imágenes donde pareciera estar muy cerca de Diego Boneta.

Esta fue la reacción de Eiza González por video viral en el concierto de Bad Bunny

La polémica comenzó cuando varios clips captados en la exclusiva zona conocida como “La Casita”, dentro del Estadio GNP, un lugar para los invitados especiales del concierto del "Conejo Malo", mostraron a Eiza disfrutando de la música junto a Diego Boneta y otros artistas. Sin embargo, uno de los videos "muestra" a la actriz bailando de una forma sexy y muy cerca de Boneta, lo que algunos usuarios interpretaron como una falta de respeto a Renata Notni, pareja del actor.

Ante la ola de comentarios negativos y especulaciones, González decidió romper el silencio y aclarar la situación directamente en los comentarios: “Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos a otros. No empiecen a inventar”, escribió de forma contundente.

La respuesta de Eiza generó apoyo y defensa entre algunos seguidores, que destacaron que en eventos tan concurridos las proximidades pueden ser mal interpretadas.

Así habría reaccionado Renata Notni a la cercanía entre Diego Boneta e Eiza Gonzáles

La presencia de Diego Boneta durante la gira del puertorriqueño en México levantó todo tipo de comentarios, ya que otra pieza de la polémica vino de la mano de un video que también circuló en redes sociales, en el cual se aprecia a Renata Notni, pareja de Diego Boneta desde 2021, aparentemente molesta con el actor y, según algunos usuarios, dándole un jalón de cabello durante la presentación de Bad Bunny.

Por estas imágenes virales rápidamente algunos internautas interpretaron que fue una reacción de celos ante la interacción entre Eiza y Boneta, aunque también hubo quienes señalaron que el video estaba fuera de contexto.

Hasta el momento, ni Boneta ni Notni han ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido, y tanto la actriz como su pareja han evitado hacer declaraciones públicas. Sin embargo, la combinación de videos y reacciones amplificó el tema en redes.

La gira de Bad Bunny en México: “La Casita” como epicentro del espectáculo

La gira de Bad Bunny por México ha sido una de las más comentadas del año, no solo por la música y la producción multimedia del espectáculo, sino también por la lista de celebridades que han asistido a los conciertos. Personajes como Salma Hayek, Luis Gerardo Méndez, Ana de la Reguera, Danna y Diego Boneta han sido captados en este espacio exclusivo, convertido en un punto de encuentro emblemático para artistas e influencers.