Tío Pepe recuerda a Kim Shantal en La Granja VIP Segunda Temporada y la valiente hazaña que alcanzó (VIDEO)
Con mucho orgullo, el Tío Pepe contó la anécdota de cómo fue que Kim Shantal pudo vencer su fobia a las gallinas para cumplir con las tareas de La Granja VIP.
Kim Shantal fue una de las Granjeras más destacadas en La Granja VIP 2025, no solo por su polémica personalidad, sino también por la dedicación que le ponía a las actividades diarias, incluso con el miedo que le provocaban las gallinas. Esta experiencia no se le olvidó al Tío Pepe y aprovechó la experiencia 24/7 de esta Segunda Temporada para contarle a los influencers que Kim logró dejar atrás esta fobia y es un momento que lo hace sentir orgulloso.