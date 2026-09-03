Tío Pepe REVELA cuál es el alimento más importante para los cerdos en la experiencia 24/7 de la Granja VIP Segunda Temporada (VÍDEO)

Durante la experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, el Tío Pepe compartió con los influencers algunos de los cuidados que requieren los animales de la granja. Entre sus explicaciones, reveló cuál es el alimento más importante para los cerdos y la respuesta sorprendió a los presentes: el agua. Además, explicó que los cerdos deben recibir alimento dos veces al día, por lo que mantener una rutina será fundamental para garantizar su bienestar. De esta manera, los influencers pudieron conocer algunas de las responsabilidades que tendrán los habitantes de la granja, quienes deberán estar pendientes de los animales y cumplir con sus cuidados diariamente.

