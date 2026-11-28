A pocos días de reencontrarse con su prometido, Bruno Espino, en La Granja VIP, Niurka Marcos compartió detalles de su relación sentimental durante una conversación con Julio Camejo e Ivonne Montero. La vedette cubana reveló incluso una particular petición que le hace su pareja debido a las atenciones que tiene con él.

Todo comenzó cuando Camejo recordó una conversación que mantuvo con Bruno, en la que el bailarín se presentó como la pareja de Niurka y le hizo una solicitud especial. Según explicó el granjero, Espino le había pedido que no le contara nada a la actriz, pero finalmente decidió compartir con ella lo sucedido.

“Cuídamela. No, pero prométemelo. Cuídamela, ayúdala, protégela”, relató Julio sobre las palabras que recibió del prometido de su compañera. El actor aseguró que aceptó la petición y que ambos terminaron abrazándose.

Al escuchar la anécdota, la cubana no dudó en expresar el cariño que siente por su futuro esposo. “Ay, lo amo. Es un amor”, manifestó. Además, aseguró que Bruno le demuestra constantemente lo que siente por ella.

Niurka Marcos revela cómo es su relación con Bruno Espino

Durante la conversación, la granjera reconoció que está muy pendiente de su pareja y confesó que, en ocasiones, es el propio bailarín quien le pide que modere sus atenciones.

“Fíjate si lo cuido que a veces me tiene que decir: ‘Soy tu prometido, no tu hijo’. Que lo trato como un bebé”, reconoció Niurka, quien también describió a su pareja como un hombre bueno y trabajador.

Por su parte, Julio reflexionó sobre la importancia de cuidar los sentimientos de la persona con la que se comparte una relación, así como el amor que esta brinda.

¿Cuántos años de diferencia tienen Niurka Marcos y Bruno Espino?

La vedette y el bailarín mantienen una relación desde agosto de 2024 y anunciaron su compromiso en abril de 2025. Entre ambos existe una diferencia de edad de aproximadamente 20 años.

Precisamente, esta semana la cubana tuvo la oportunidad de reencontrarse con su prometido dentro de La Granja VIP. El miércoles 25 de noviembre, con motivo de su cumpleaños número 59, El Gallo la sorprendió con la visita de Bruno y dos de sus tres hijos, Romina y Kiko Marcos. Durante el encuentro, Espino le obsequió una manta personalizada con una fotografía de ambos y dos pequeños muñecos que representaban a la pareja.