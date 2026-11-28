A pocos días de conocer quién será el próximo eliminado de La Granja VIP, Manelyk González conversó con Yann Lobo sobre los resultados de esta semana y las posibilidades de que uno de sus compañeros de La Resistencia abandone la competencia. Ante las palabras de la influencer, el atleta de Exatlón México intentó tranquilizarla y le pidió que no perdiera la esperanza.

La conversación se produjo durante la semana 12 del reality, en la que cuatro atletas se incorporaron temporalmente a la Granja: Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Gloria Murillo y Yann Lobo. Su llegada coincidió con una nueva etapa de nominaciones, luego de que Daniela Alexis “La Bebeshita” se convirtiera en la eliminada número 11 del programa.

En este contexto, Mane reconoció que los acontecimientos de los últimos días no habían resultado como esperaba y manifestó su preocupación por la permanencia de Mario “Mono” Osuna.

“No soportaría que se fuera Mono”, expresó la granjera, quien también aseguró que se sentiría culpable si su compañero tuviera que despedirse de la competencia.

Yann Lobo intenta tranquilizar a Manelyk González ante la próxima eliminación de La Granja VIP

Al escucharla, el deportista le sugirió que buscara la manera de movilizar a los seguidores de La Resistencia, tanto dentro como fuera de la Granja. Sin embargo, González insistió en que no se sentía confiada respecto al panorama de su equipo. “Es que salió todo fatal esta semana. Digo, no está todo perdido”, manifestó la influencer.

Por su parte, Yann le aseguró que todavía tenía motivos para mantener la esperanza y señaló que, desde su perspectiva, lo importante era conseguir que los integrantes de la alianza permanecieran unidos para afrontar los desafíos de la siguiente semana.

“Aquí el tema es La Resistencia completa, pero tú estás bien, tú estás a salvo. El tema es el equipo, para que no duela, para que no pese y para que tengan con qué defenderse la siguiente semana”, sostuvo.

Aunque Manelyk aseguró que estaba dispuesta a aceptar su propia eliminación si así lo decidía el público, Lobo volvió a mostrar su confianza en la permanencia de la granjera: “No te vas a ir”.

No obstante, la influencer retomó el tema de la posible salida de Mono Osuna y se preguntó cómo podría continuar La Resistencia si perdiera a otro de sus integrantes. La incertidumbre se suma a la reciente despedida de Bebeshita, quien también formaba parte de la alianza.

Cabe recordar que esta semana Manelyk utilizó el poder del Huevo Dorado para sacar a Julio Camejo de la tabla de nominados e incorporar a Mono. Posteriormente, Camejo empleó el poder de la Herradura para fijar al exfutbolista entre los nominados hasta el domingo.

Tras La Traición del viernes 27 de noviembre, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero quedaron en riesgo de abandonar La Granja VIP. Su permanencia dependerá del respaldo del público durante la Gala de Eliminación del domingo 29 de noviembre.