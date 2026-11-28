A pocos días de conocer al próximo eliminado de La Granja VIP, Manelyk González y Kunno conversaron sobre la posibilidad de que Mario “Mono” Osuna tenga que despedirse de la competencia este domingo 29 de noviembre. Los integrantes de La Resistencia repasaron las estrategias de la semana 12, mientras que el influencer hizo una autocrítica sobre su participación en el reality.

El panorama cambió durante el Viernes de Traición, cuando Niurka Marcos decidió salvar a Kevyn “Bicolor” Contreras e incorporar a Ivonne Montero a la tabla de nominados. De esta manera, dos integrantes de La Resistencia quedaron en riesgo de eliminación junto a la actriz.

Al analizar las decisiones que se tomaron durante los últimos días, Mane cuestionó cómo se desarrollaron las dinámicas y planteó cuáles eran los movimientos que, desde su perspectiva, debían realizarse. “Todo era tan fácil. Sacar a Niurka y meter a Ivonne. Era tan sencillo”, expresó González durante la conversación.

Manelyk González teme por Mono Osuna y Kunno hace una autocrítica en La Granja VIP

Aunque reconoció que confía en la fortaleza del exfutbolista dentro de la competencia, Manelyk no dejó de expresar su preocupación por la permanencia de su compañero. “Yo sé que Mono es fuerte”, aseguró la granjera, quien también le pidió ayuda a su amigo mientras analizaban lo sucedido.

Por su parte, Kunno se sinceró sobre las eliminaciones de sus compañeros y compartió una reflexión acerca de su desempeño en las estrategias del reality. “Yo siento que se estén yendo por mi culpa”, confesó el influencer. Ante esta declaración, González le preguntó: “¿Tú siempre sientes que es tu culpa?”.

Cabe recordar que el creador de contenido cuenta con inmunidad por haberse convertido en el Capataz de la semana 12, por lo que tiene asegurada su permanencia durante una semana más.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP este domingo 29 de noviembre?

A diferencia de sus compañeros, Mono no tuvo oportunidad de disputar La Salvación debido a que Julio Camejo utilizó sobre él el poder de la Herradura, que lo dejó fijo en la tabla de nominados hasta el domingo.

Ahora, Mario “Mono” Osuna, Manelyk González e Ivonne Montero deberán conseguir el respaldo del público para evitar convertirse en el próximo eliminado de La Granja VIP y conservar sus posibilidades de llegar a la Gran Final.