¿Recuerdas a estos participantes? Los concursantes más polémicos de La Granja VIP

La primera temporada de La Granja VIP tuvo grandes momentos que se hicieron virales. Y es que la convivencia no siempre era tan amena; a veces había traiciones, conflictos o incluso momentos incómodos. Pues hoy es un buen momento para recordar a aquellos participantes que se volvieron tendencia por ser polémicos.

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Los participantes más polémicos de La Granja VIP

Estos son algunos de los participantes que se vieron envueltos en polémicas dentro de la granja:

Alfredo Adame

No podemos hablar de participantes polémicos de la granja y no mencionar a Alfredo Adame. Él se vio envuelto en varios enfrentamientos durante la primera temporada, sobre todo con Lola Cortés y Kim Shantal. Su carácter explosivo lo terminó convirtiendo en uno de los granjeros más comentados por la audiencia.

Eleazar Gómez

Otro granjero que sin duda no se puede quedar fuera de esta lista. Durante su estancia acumuló varios conflictos con otros habitantes, especialmente con Fabiola Campomanes, Teo y "El Patrón", llamando mucho la atención de los televidentes.

Manola Diez

Algo tenían las discusiones de Manola Diez con otros participantes que lograban acaparar la atención de los televidentes. Sobre todo, llamaba mucho la atención sus peleas con Kim Shantal y La Bea. Todos recordamos la famosa pelea relacionada con una piña y otro conflicto por una simple taza de café.

Kim Shantal

La influencer Kim Shantal no se queda fuera. Sus diferencias con Alfredo Adame, Manola Diez y Eleazar Gómez dieron pie a algunos de los momentos más comentados por los seguidores del reality.

Lola Cortés

Conocida por decir siempre lo que piensa, ella se volvió viral al protagonizar una de las asambleas más recordadas contra Alfredo Adame. Incluso le dedicó una canción durante su discurso, lo que hizo que el momento fuera aún más icónico.