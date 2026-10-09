ÚLTIMA HORA: Natalia Alcocer es BLOQUEADA del Juego de Salvación de La Granja VIP, tiene mayor riesgo de ser eliminada

Hoy, 8 de octubre fue el jueves de Salvación en La Granja VIP, donde se dio a conocer que Natalia Alcocer fue la Granjera Bloqueada para participar en el Juego de Salvación después de acumular más tierra en "Echar Tierra", haciendo que ya no pueda salir de la placa y tiene un mayor riesgo de ser eliminada.

Ya que el domingo es el día en el que los Granjeros nominados podrán salvarse de salir del reality al obtener el mayor número de votos por parte del público.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

El proceso de votaciones es el mismo que se usa para cada una de las dinámicas en las que participa el público. Para que puedas salvar a tu Granjero favorito de La Granja VIP, debes hacer lo siguiente:



Página web de Azteca UNO: En la parte superior encontrarás la pestaña del reality, dale click y finalmente entra a la sección de "VOTAR" para que aparezcan todos los usuarios a quienes puedes escoger.

Aplicación de "TV Azteca en Vivo: Entra a la app, y dale click al apartado de "¡Vota por tu Granjero favorito!" para que aparezcan las fotos y apliques todos los puntos que tienes.

Cuando entras tienes un total de 10 votos, ya sea que todos los uses en un solo Granjero o lo dividas entre otros, siendo una gran oportunidad para usar tus puntos con varios. El Juego de Salvación es un momento clave para que los Granjeros den su mejor esfuerzo para salir de la Tabla y ya no estar en riesgo de ser eliminada.

¿Quiénes fueron los eliminados de La Granja VIP?

Los Granjeros que han sido eliminados hasta el momento han sido "La Coreañera", María Karunna, Carlos Trejo y Kenny Avilés, quienes al no tener suficientes votos del público salieron definitivamente de La Granja VIP.

Todo lo que pasó en el Juego de Salvación es un momento decisivo para los Granjeros, ya que Natalia Alcocer obtiene un mayor riesgo de ser eliminada.

