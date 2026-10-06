Kunno promete una capatacía diferente en La Granja VIP: “Liderada por mujeres”

Kunno asumió la capatacía de La Granja VIP con la intención de hacer las cosas “un poquito diferente”. Tras recibir el nombramiento, el creador de contenido adelantó frente a sus compañeros cuál será uno de los ejes de su gestión y destacó el papel que tendrán las mujeres en las decisiones que tome durante esta etapa.

Cuando le preguntaron si estaba preparado para superar lo realizado anteriormente, prefirió destacar lo aprendido junto al resto de los participantes. De acuerdo con el influencer, sus experiencias dentro de la competencia le han permitido observar distintas formas de liderazgo, incluso más allá de quienes ya ocuparon el puesto.

“Se ha aprendido de los mejores, es decir, de todos los que estamos aquí presentes, no solamente a los capataces”, expresó. Al recordar su paso entre los Peones, resaltó el trabajo realizado en conjunto y dejó clara una de sus metas: “El chiste es que aquí seamos una Granja de Oro, no solamente el Peón o el granjero de oro”.

Kunno quiere escuchar a las mujeres durante su capatacía en La Granja VIP

El nuevo responsable de coordinar las labores adelantó que sus compañeras tendrán un lugar importante durante los próximos días. Para explicar esta decisión, hizo referencia a la influencia que han tenido las mujeres a lo largo de su vida.

“Esta Granja va a ser liderada por mujeres, porque toda mi vida las mujeres han sido mis líderes, mis motores”, declaró. Además, anticipó que pretende tomar en cuenta las opiniones de quienes lo han apoyado desde el inicio y aprovechar la experiencia de quienes anteriormente estuvieron al frente.

Lejos de enfocarse en posibles divisiones, el creador digital planteó que busca impulsar el trabajo colectivo. “Quiero escucharlos, no quiero saber de diferencias”, sostuvo. Después utilizó una comparación para describir su idea: “Pueden haber muchos engranes, muchos equipos, pero al final de cuentas somos un solo engrane que trabaja por esta Granja”.

