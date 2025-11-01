ÚLTIMA HORA: Las reglas de La Traición CAMBIAN en La Granja VIP. ¿Qué pasará ahora?

Estamos a unos minutos de conocer cuál será la decisión de Sergio Mayer Mori con respecto a La Traición de La Granja VIP. Sin embargo, acaba de anunciarse un cambio muy drástico para esta dinámica: solamente podrá traicionar a un peón. ¿Cuáles serán las reacciones y exactamente qué pasará? Parece que La Gala de Eliminación dará un giro de 180° este domingo.

Cambio de última hora en La Traición de La Granja VIP

En La Granja VIP todo puede cambiar y, cuando crees tener dominado el juego, te sorprende. Para muestra, Sergio Mayer Mori es destinatario de una sorpresa este viernes 31 de octubre: solamente podrá elegir entre los peones para nominar a alguien directamente.

Como sabes, Sergio Mori es quien ganó la competencia de La Salvación el pasado jueves. Con esto, automáticamente quedó libre de la nominación que le había sido impuesta el martes, tras perder El Duelo contra Jawy.

Quien gana La Salvación en La Granja VIP, también recibe el beneficio de La Traición. Puede librar a un granjero más de la lista de nominados, pero también debe traicionar a otra persona para cubrir ese lugar.

En las dos semanas previas, quien tenía el beneficio de La Traición podía elegir a cualquier compañero para nominar directamente, con excepción de El Capataz. Ahora, solamente podrá elegir entre los peones.

En la tercera semana de La Granja VIP, los peones son Sergio, Eleazar Gómez, Omahi y Kike Mayagoitia. Como Eleazar ya está nominado, Sergio solo puede elegir entre Omahi y Kike.