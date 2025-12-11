La Granja VIP 2025: Ver ONLINE y EN VIVO La Asamblea HOY miércoles 10 de diciembre; por tv abierta e internet con los granjeros Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, César Doroteo, Alberto del Río El Patrón, La Bea y Alfredo Adame

Este miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo La Asamblea de La Granja VIP , donde los Granjeros deberán enfrentarse cara a cara. También veremos cómo reaccionó El Patrón ante la sanción luego de tocar a Eleazar Gómez.

En La Granja VIP se dio el último puesto como Capataz, en este sentido quien pudo hacerse con este premio fue Alfredo Adame, quien decidió llevarse a Eleazar Gómez a dormir con él, ya que ambos han forjado un equipo. Ya en la habitación, ambos hablaron de las estrategias que debían emplear de cara a La Asamblea, y le aconsejó no caer en las provocaciones de Alberto del Río.