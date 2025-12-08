ES OFICIAL: Ya tenemos ELIMINADA de La Granja VIP este 7 de diciembre. Descubre AQUÍ quién salió en la semana 8

Conforme más nos acercamos a la final de La Granja VIP, más dolorosa resulta salir de la competencia. Este 7 de diciembre, último día de la semana 8, Fabiola Campomanes es la octava eliminada. Le ganaron en votos César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori.

Tras una de las Galas de Eliminación más fuertes que hemos tenido, por fin llegó el momento de saber quién se quedaría a una semana de la semifinal. Minutos antes de saber la respuesta, a cada uno de los nominados se les ofreció La Tentación: ver un post viral donde se mencionaba su nombre o el video de una escena ocurrida dentro de La Granja VIP y que les mencionaba pero no vieron.

César Doroteo fue el primer salvado por el público, como anunció Adal Ramones. Antes de conocer esta decisión Teo eligió ver un post viral que le mencionaba. Se trataba de una publicación con una foto de él durmiendo, donde lo llamaban "el rey del contenido" de manera sarcástica.

Sergio Mayer Mori estuvo a punto de escoger la publicación viral, pero al final tomó la escena. Fue una conversación entre El Patrón y César Doroteo, donde el primero indicaba que Sergio y Fabiola Campomanes se comportaban "como adolescentes"; esto era en referencia a su contribución con las labores diarias de la granja, según la opinión del entonces Capataz.

La Bea escogió la escena. Era una plática entre Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, donde hablaban de nominarla. "Yo voy a subir a La Bea", decía Sergio en el video, pero ambos aclaraban que no tenían nada en su contra ni la consideraban mala persona.

Fabiola también eligió la escena y le tocó ver a Kim Shantal expresándose sobre su comportamiento dentro del reality show. Kim decía que, si bien consideraba a Fabiola una mujer independiente y aguerrida, la había decepcionado. "Tanto que habló mal de ellos, que jugaba sola, y terminó corriendo a los brazos de ellos", aseguró Kim en la escena.

Además de La Bea, César Doroteo y Sergio Mayer Mori, permanecen en la competencia Kim Shantal, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y El Patrón.

