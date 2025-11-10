¡TÚ TIENES EL PODER! Vota para que uno de los granjeros se convierta en PEÓN en La Granja VIP

A partir del domingo 09 de noviembre las reglas para convertirse peones cambiarán en La Granja VIP. Ahora tú como público tendrás el poder de decidir, a través de tus votos, a uno de los peones de los cuatro que tenemos cada semana, ¿cómo podrás hacerlo? A través de las votaciones que se abrirán durante La Gala de los domingos. Te contamos rápidamente cómo puedes votar para mandar a uno de los granjeros al granero.

PASO A PASO: Así puedes votar para los peones

Así es como puedes emitir tu voto para que uno de los granjeros tenga que ser un peón:



Entra a lagranjavip.tv/vota Ahí encontrarás dos formularios: para salvar y para mandar a ser peón Da tus 10 votos a quien deseas que viva la experiencia del peón Envíalos

Recuerda que solo podrás escoger UNO SOLO de los cuatro peones que tendremos en la semana. Los otros tres serán seleccionados a través de las votaciones que se den dentro de La Granja VIP con cada uno de los granjeros.

¿Cuáles son las desventajas de ser peón en La Granja VIP?

Si no lo tienes presente te lo contamos, en La Granja VIP existen tres "puestos": El Capataz, los Granjeros y los Peones. Los peones están en lo más bajo de la cadena en La Granja, y se dedican a hacer las tareas más fuertes de la semana, limpiar a las vacas, los caballos, los cerditos, levantarse antes que los demás para preparar el desayuno y, una de las cosas más importantes: uno de ellos por decisión de El Capataz debe irse a El Duelo, espacio en donde un granjero y un peón se enfrentan y quien pierda se va directo a la nominación.

Además los peones no pueden competir, obviamente por ser Capataz, por lo que se pierden las amenidades de esta posición, pues duermen en el granero sobre una cama de paja. Recordemos que la posición de ser Capataz te brinda además inmunidad, asegurándote una semana más dentro del reality show.