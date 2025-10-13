¡Te decimos paso a paso cómo votar por tu celebridad favorita en La Granja VIP!

La espera terminó. La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que ha llegado para revolucionar la televisión mexicana, comienza hoy en punto de las 8:00 p.m., donde se revelará la lista completa de los granjeros que competirán por convertirse en el ganador absoluto. Pero lo mejor de todo es que tú tienes el poder de decidir quién avanza en esta aventura llena de retos, convivencia y mucha diversión.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo puedes emitir tus votos y apoyar diariamente a tu participante favorito.

Cómo votar en La Granja VIP: paso a paso

Escanea el código QR oficial.Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo. Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS. Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles. Usa tus 10 votos diarios.Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito. Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!

Con esta dinámica, La Granja VIP te convierte en parte activa del show. No te pierdas su gran estreno hoy a las 8:00 p.m. y empieza a votar desde el primer día para apoyar al futuro ganador del proyecto más comentado de la televisión mexicana.