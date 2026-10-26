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Kevyn Bicolor hace estallar a carcajadas a La Granja VIP con ráfaga de chistes: ¿te sabes alguno?

Kevyn Contreras sacó su mejor talento a la luz y contó algunos de sus chistes más graciosos: toda La Granja VIP estalló de risa

Kevyn Contreras “Bicolor” saca su mejor don y contó algunos de sus chistes más graciosos en el comedor. Desde Santa Claus hasta animales como la tortuga y el caracol, el comediante hizo estallar de risa a La Granja VIP. ¿Te sabes alguno? De seguro vas a sacar una sonrisa con la gracia del “Bicolor.

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