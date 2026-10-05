¡Ya están los finalistas! Estos Granjeros competirán contra Manelyk por el puesto de Capataz en La Granja VIP

La competencia por el puesto de Capataz en La Granja VIP ya tiene a sus primeros protagonistas. Natalia Alcocer consiguió quedarse con la victoria en la prueba de las mujeres, mientras que Pascal y Kunno hicieron lo propio en la competencia masculina. Ahora, los tres tendrán que prepararse para enfrentarse a Manelyk en la disputa definitiva por el puesto. Natalia logró superar a sus compañeras en un reto que exigió concentración, coordinación y precisión. Sin embargo, Ivonne Montero estuvo muy cerca de conseguir el triunfo, manteniendo la competencia cerrada hasta los últimos momentos. Finalmente, fue Natalia quien logró completar el desafío y asegurar su pase.

Pascal y Kunno también consiguen su pase a la prueba del Capataz

Estos Granjeros competirán contra Manelyk por el puesto de Capataz en La Granja VIP|La Granja VIP

En la competencia de los hombres, Pascal Nadaud fue quien consiguió quedarse con la victoria y convertirse en el representante masculino para la siguiente etapa. El Granjero logró completar el recorrido y superar a sus compañeros para quedarse con uno de los lugares más importantes de la prueba.

Pero Kunno también hizo un gran esfuerzo y logró conseguir ser el segundo finalista. El participante mantuvo la pelea por el primer lugar y estuvo a poco de arrebatarle la victoria a Pascal. Finalmente, fueron ambos quienes consiguieron avanzar y ahora tendrán que enfrentarse a un nuevo desafío.

Con estos resultados, Natalia, Pascal y Kunno son los ganadores de sus respectivas rondas y ahora se sumarán a Manelyk en la pelea por el puesto de Capataz. La participante ya cuenta con un lugar asegurado en esta definición gracias al beneficio obtenido como Más Gallito. La próxima competencia será especialmente importante, pues los tres tendrán que demostrar nuevamente sus habilidades para quedarse con uno de los puestos de mayor poder dentro de la granja.

¡Ya están los finalistas! Estos Granjeros competirán contra Manelyk por el puesto de Capataz en La Granja VIP|La Granja VIP

Mientras Natalia llega después de superar la ronda femenina y Pascal junto a Kunno tras imponerse entre los hombres, Manelyk esperará en esta etapa gracias a su beneficio. Así, la pelea por el Capataz queda prácticamente lista y promete enfrentar a tres participantes que buscarán obtener las ventajas que acompañan al puesto. Ahora solo falta conocer cómo será el desafío definitivo y quién conseguirá convertirse en el próximo Capataz de La Granja VIP.