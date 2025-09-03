Échale un ojo a Cacareando La Granja, el lado chismosito de La Granja VIP: ¡se vienen cositas!

La Granja VIP integró a sus filas a Alex Garza y Kristal Silva , dos de las conductoras más talentosas de TV Azteca que se unirán a Adal Ramones y, además, te traerán lo mejor de las transmisiones 24/7 en el programa Cacareando La Granja, un espacio que promete divertirte y soltar... ¡todo el chisme!

¿Cacareando La Granja? ¡Así se presentó a Alex Garza como co-conductora de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Alex Garza se une a Adal Ramones y Kristal Silva como co-conductora de La Granja VIP. ¡Ojo que nos contó detalles de lo que sucederá en Cacareando La Granja!

¿De qué va Cacareando La Granja, el lado más “chismosón” de La Granja VIP?

Fue Alex Garza, la talentosa conductora de Al Extremo , quien durante su presentación en el programa Venga la Alegría soltó algunos detallitos sobre sus funciones dentro de La Granja VIP: además de formar parte de las pre-galas para “calentar motores” y trabajar con Mallezaa en el campo digital, nos traerá el chisme ¡más intrigante! en el programa Cacareando La Granja.

“Voy a tener un programa especial que se llama Cacareando La Granja que es lo mejor que sucede en el 24/7", explicó Alex bastante emocionada.

“Vamos a ver todo lo que sucede: estos dos se enojaron, estos dos se pelearon... se enamoraron, esta persona es el capataz y levantó ámpula”, le prometió Alex Garza a su compañera Mallezaa.

Conflictos, alianzas, roces e incluso... ¿amoríos? formarán parte de Cacareando La Granja, un espacio que promete diversión, mucho chisme y traerte lo mejor del 24/7 de este reality en medio de un ambiente totalmente relajado... ¡no te lo pierdas!

¿Cómo se sienten Alex Garza y Kristal Silva como parte de La Granja VIP?

Ya en un ambiente más sincero, pero con la misma emoción, Alex Garza y Kristal Silva aparecieron con Mallezaa en un video en vivo en el que compartieron la emoción de participar en un proyecto tan importante como La Granja VIP.

“Estamos más felices que nunca, tenemos una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros pero al mismo tiempo este es un juego y una emoción”, detalló Alex Garza.

Kristal Silva, por otro lado, calificó como una “bendición” formar parte de La Granja VIP: “Un proyecto de este tamaño, para nuestras carreras, es maravilloso”, celebró la talentosa presentadora, quien por cierto reiteró su respeto a Adal Ramones ya que opinó que su trabajo es irreverente, pero muy divertido.

Como ves, todo está preparado para esta aventura campestre en donde el trabajo duro se fusionará con el chismecito gracias a Cacareando La Granja, el espacio en donde podrás disfrutar lo mejor del 24/7 a través de la señal de Azteca: desde las alianzas y las amistades hasta los momentos difíciles: ¿crees que haya peleas o no?