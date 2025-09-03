Linet Puente se suma a La Granja VIP México 2025 ¿qué papel asumirá?

La sorpresas no paran y es que esta mañana de este miércoles, durante la transmisión de Venga la Alegría, se anunció una nueva incorporación al panel de críticos de La Granja VIP México 2025: la reconocida periodista de espectáculos Linet Puente.

Linet Puente se integra a La Granja VIP México 2025

Cada día se pone más emocionante, La Granja VIP México 2025 promete mucho con cada revelación. Con una amplia trayectoria en medios de comunicación, Linet Puente acompañará a Flor Rubio para analizar el desarrollo del reality, comentar los momentos más intensos y aportar su experiencia en el mundo del entretenimiento para que el público no pierda detalle.

¿Quiénes serían los famosos que entrarían a La Granja VIP?

Hasta el momento no se han revelado los nombres de los participantes de manera oficial, los fans han comenzado a generar teorías en redes sociales, por lo que circulan varios rumores sobre posibles celebridades que podrían integrarse al proyecto. Por ahora, todo son solo eso, rumores, en dichas listas aparecen Influencers, cantantes y actores de renombre. Pero si algo es cierto, los fans pueden esperar grandes sorpresas y personalidades memorables en la pantalla.

Un reality lleno de sorpresas

El reality será conducido por Adal Ramones, quien regresa a la televisión mexicana con este nuevo formato en Azteca Uno. Además del talento que estará dentro de la granja, la producción prepara múltiples giros y dinámicas que te mantendrán a la expectativa.

Con la incorporación de Linet Puente, Lola Cortés y Flor Rubio como críticos, el programa suma un poderoso complemento para el mundo del entretenimiento, garantizando una mezcla perfecta entre competencia y análisis de alto nivel.

