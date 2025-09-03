¿Qué cuidados necesitan los pollitos de La Granja VIP? ¡Esto es todo lo que debes saber!

El pasado 15 de agosto, el foro de Venga la Alegría se engalanó con la visita de los 3 tiernos pollitos que formarán parte de La Granja VIP: además de convertirse en todas unas celebridades, estos pequeñines estarán bajo el cuidado de nuestros granjeros, así que estos tips podrían serles... ¡muy valiosos!

¿Qué cuidados necesitan los pollitos de La Granja VIP?

Seguramente te llamó la atención el hecho de que los 3 pollitos le fueran entregados a Sergio Sepúlveda en una cajita especial con un foco: esto es debido a que los animalitos necesitan de mucho calor que un “cajón de cría” puede darles.

En un inicio, aseguró la revista especializada Planeta Avícola, los pollitos necesitan una temperatura aproximada de 32 grados para mantenerse calientitos ya que sus plumas aún son pequeñas, pero poco a poco se irán fortaleciendo hasta no necesitar más del cajón.

Además de la temperatura ideal, un pollito necesita tener alimento adecuado para su edad: Planeta Avícola, por ejemplo, recomienda darles en sus primeras 8 semanas de vida granos y cereales picados como maíz, avena, trigo, cebada, arroz, centeno e incluso semillas de girasol, ¿los granjeros cumplirán con esta responsabilidad?

Además de la comida, por supuesto, hay que mantener el gallinero limpio y proporcionarles agua fresca a los 3 pollitos para mantenerlos hidratados... ¡seguramente disfrutarán mucho de su etapa como estrellas de TV Azteca !

Un pollito alcanza la madurez a los 5 meses de vida, por lo que es posible que en La Granja VIP -cuyo estreno es el 12 de octubre del 2025- seamos testigos de cada etapa de su crecimiento hasta que se conviertan en gallos o gallinas... ¡no sabemos!