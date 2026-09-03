“Creí que éramos amigos": Santiago le reclama a Eduardo por el castigo que le dio en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada
¿Se acabó la amistad entre los influencer? Esto pasó durante a Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada
Esta noche durante la asamblea para elegir a Los Peones de la Experiencia 24/7 previo al arranque de La Granja VIP Segunda Temporada, Eduardo nominó a Santiago, cosa que sorprendió a muchos que ya son amigos en el exterior. Por ello, Santiago “Chango”, le dijo que no esperaba una traición de su parte.