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“Creí que éramos amigos": Santiago le reclama a Eduardo por el castigo que le dio en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada

¿Se acabó la amistad entre los influencer? Esto pasó durante a Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada

Esta noche durante la asamblea para elegir a Los Peones de la Experiencia 24/7 previo al arranque de La Granja VIP Segunda Temporada, Eduardo nominó a Santiago, cosa que sorprendió a muchos que ya son amigos en el exterior. Por ello, Santiago “Chango”, le dijo que no esperaba una traición de su parte.

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