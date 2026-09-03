“Te pido disculpas de corazón": Luis le dice a Ross que no quiso ofenderla en la Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)
El creador de contenido se disculpó con la influencer y le explicó que no era su intensión ser grosero con ella.
Luego de protagonizar una fuerte pelea, Ross y Luis al parecer ya hicieron las pases, pues el creador de contenido le explicó que no quiso ofenderla, y, que si eso pasó, le ofreció una disculpa por su comportamiento esta noche en la Experiencia 24/7 dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.