¡Feliz cumpleaños, Vicente! El heredero de La Resolana celebra su primer año de vida

Hoy no es un día cualquiera, es un día muy especial en el universo de La Resolana. ¿La razón? ¡Es el cumpleaños de Vicente, el heredero único e inigualable del mismísimo Capi Pérez! El pequeño cumple un año de vida y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de amor, ternura y felicitaciones para este angelito que se ha robado el corazón de todos.

Desde su llegada al mundo, Vicente se convirtió en la verdadera estrella de la familia Pérez y de todos los seguidores del programa. No solo es el primer hijo del Capi, también es fruto de la historia de amor con su esposa. Ambos han compartido, de vez en cuando, momentos entrañables en redes, y cada publicación es suficiente para derretir a los fans con ternura.

El Capi, quien siempre ha sido un maestro en hacernos reír con su humor irreverente y creativo, no ha ocultado nunca lo que significa Vicente en su vida. En más de una entrevista ha confesado que su hijo es el motor que lo impulsa a darlo todo día con día, ya sea frente a la pantalla, en la radio o en cada uno de sus proyectos. Y sí, podemos decir que, aunque Capi sea el rey del sarcasmo y las ocurrencias, con Vicente se convierte en el papá más orgulloso, cariñoso y sensible del planeta.

Los seguidores de La Resolana y del Capi no dejaron pasar la fecha y llenaron las redes de mensajes, fotos y hasta memes (muy al estilo de la Resolana, por supuesto) para celebrar al pequeño heredero. Sin duda, Vicente es ya una mini celebridad que inspira ternura con solo aparecer en una foto o video.

Así que desde aquí nos unimos al festejo y le decimos: ¡Feliz cumpleaños, Vicente! Que sigas siendo esa luz y ese angelito que llena de alegría la vida de tus papás y de toda la comunidad que ama a La Resolana.