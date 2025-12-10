Sergio Mayer Mori DESPRECIA a la “Golden family” de La Granja VIP: “No soy de ningún equipo”

Sergio Mayer Mori sepultó cualquier alianza con Eleazar Gómez y Alfredo Adame en La Granja VIP: el músico puso las cosas en claro ante el Team Cacaraqueo y reiteró que él no forma ni formará parte de la "Golden family" porque él... ¡juega solo! ¿Crees que logre llegar a la Final así?

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de sus alianzas en La Granja VIP?

Eleazar Gómez ya tenía sospechas de que Sergio Mayer Mori no podría ser un aliado tan fiel después de todo , pues en las últimas horas el músico se vio muy amistoso con el Team Cacaraqueo y esto, claro, encendió aún más las sospechas tanto del actor como de Alfredo Adame.

Ahora, Mayer Mori sepultó cualquier posibilidad de formar parte de la llamada "Golden family", un bloque que surgió hace unos días y que sí llegó a ilusionar al Muro:

"A ver, déjame aclarar esto: no soy de ningún equipo, una vez más lo digo; ha sido mi estrategia, obviamente me han cobijado y todo desde todo lo que pasó pero repito, yo no tengo equipos", dijo el joven.

La revelación de Sergio Mayer Mori llamó la atención de los fans de La Granja VIP en esta semana de Semifinales ya que muchos consideran que el joven podía no llegar a la final, aunque otros internautas lo felicitaron porque opinaron que sí tiene posibilidades de avanzar con esta estrategia... ¿será?

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: