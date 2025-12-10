Eleazar Gómez espera la Salvación de La Granja VIP para tumbar al Team Cacaraqueo... ¿pero podrá?

Eleazar Gómez no quedó muy contento con el triunfo de Kim Shantal en el Duelo de La Granja VIP que lo dejó como el segundo nominado de la semana 8, pero buscará aprovechar la oportunidad para darle el golpe definitivo al Team Cacaraqueo: ¡ahora todas sus esperanzas están puestas en la SALVACIÓN!

¿Qué estrategia seguirá Eleazar Gómez en la semana 8 de La Granja VIP?

Eleazar Gómez, quien de plano confesó que ya no confía para nada en la lealtad de Sergio Mayer Mori con el Team Muro -que incluso contempló rebautizarse como "Golden family" -, tuvo una charla con Alfredo Adame en la suite del capataz en la que aseguró que se preparará para llegar con todo su nivel a la Salvación.

"Yo quiero competir el jueves, ahí sí voy a full, y de hecho no voy a confiar en nada, yo voy a ganar, de hecho voy a intentar ganar esa competencia con todo mi nivel y así, la neta, si la llego a ganar los ponemos a los 4 (del Team Cacaraqueo)", explicó el actor.

Alfredo Adame, quien por cierto recibió con un rostro serio la noticia de que Kim Shantal ganó la competencia de hoy, le dio su respaldo a su aliado quien por cierto tiene un buen historial en los duelos de La Granja VIP... ¿sus planes cambiarán o no?

Mañana miércoles 10 de diciembre tendrá lugar la esperada Asamblea de La Granja VIP, dinámica en la que las celebridades se dicen sus verdades CARA A CARA y sin filtro... ¿qué crees que ocurra? ¡No te pierdas la Gala a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: